Це – геноцид, Росія має бути повністю ізольована, – Садовий

Садовий прокоментував ракетні удари окупантів по Львову. Мер міста наголосив, що дії Росії – це геноцид, і вона має бути ізольована від світу.

Садовий наголошує на тому, що удари окупантів – прицільні. Вони навмисно б'ють по цивільних об'єктах. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Рада" 18 квітня, повідомляє 24 канал.

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Це є геноцид, це є свідоме знищення українців. Вони це роблять прицільно, атакуючи цивільні об'єкти. Росія має бути в тотальній ізоляції, тому що вчиняє акт геноциду,

– зазначив мер Львова.

Садовий додав, що через атаки над Росією має відбутися міжнародний суд. Долю країни-агресорки повинен вирішити увесь світ.

Що відомо про ракетні удари по Львову

Зранку 18 квітня російські окупанти завдали 4 ракетні удари по Львову. Вони тричі влучили по об'єктах військової інфраструктури та один раз – по шиномонтажу.

Внаслідок бомбардувань загинули 6 людей, ще 11 людей поранені, серед них – одна дитина. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

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