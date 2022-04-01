Це хворі люди, як з ними можна домовлятися, – Данілов про заяви Кремля щодо Бєлгорода

Сьогодні уночі в російському Бєлгороді горіла нафтобаза. Окупанти звинувачують у цьому ЗСУ, хоча жодного нападу чи обстрілу на території агресора наші герої не здійснювали.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, усе, що відбувається на території Росії – це відповідальність виключно Росії. Україна ні до кого не йшла з війною, тому заяви окупантів, що палаюча нафтобаза у Бєлгороді – справа рук ЗСУ – лише фантазії агресорів.

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Хворі заяви росіян

Данілов підкреслив: заява Пєскова про те, що ситуація в Бєлгороді не сприяє перемовинам – повна маячня, адже росіяни завжди порушують домовленості та вбивають мирне населення.

Це хворі люди, я не розумію, як та про що з ними можна домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають організувати коридор та вивести з-під обстрілів дітей та мирне населення,

– обурився Данілов.

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