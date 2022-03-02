"Це кінець": харків'яни продовжують ділитися відео розбомблених квартир

Російські військові безперервно обстрілюють цивільні райони Харкова. Унаслідок обстрілів –багато жертв та зруйнованих будинків.

Жителі Харкова публікують відео розбомблених вулиць та будинків, які охопила пожежа.

Варте уваги Все у вогні: наслідки жахливого обстрілу в Харкові

Також вони виставляють відео з власних домівок, де не так давно панувало мирне життя, яке Росія зіпсувала своїм кривавим вторгненням. Зруйновано все!

Відео розбомблених квартир

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