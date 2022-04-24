Це може бути остання битва боєздатної частини збройних сил Росії, – Жданов

Українські захисники знищили вже майже 50% першого угруповування ворога. Збройні Сили України поступово наближаються до цієї цифри, однак до неї ще далеко.

Знищення половини армії супротивника фактично означатиме програш Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Важливо Нам треба вистояти цей тиждень, буде нелегко, – військовий експерт Жданов

В особовому складі ворожої армії майже не залишилось сил, аби здійснювати наступ. Це починають розуміти деякі генерали російського війська.

У генеральному штабі деякі російські генерали розуміють, що це може бути остання битва боєздатної частини збройних сил Росії,

– зазначив військовий експерт.

За словами Жданова, вони навіть пропонували Володимиру Путіну відмовитись від наступу й закріпитись на тих позиціях, де вони зупинились на початку наступальних дій. Однак Путін наказав продовжувати операцію.

Олег Жданов оцінив сили, які залишились ворога: дивіться відео