Це може бути остання битва боєздатної частини збройних сил Росії, – Жданов
Українські захисники знищили вже майже 50% першого угруповування ворога. Збройні Сили України поступово наближаються до цієї цифри, однак до неї ще далеко.
Знищення половини армії супротивника фактично означатиме програш Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
Важливо Нам треба вистояти цей тиждень, буде нелегко, – військовий експерт Жданов
В особовому складі ворожої армії майже не залишилось сил, аби здійснювати наступ. Це починають розуміти деякі генерали російського війська.
У генеральному штабі деякі російські генерали розуміють, що це може бути остання битва боєздатної частини збройних сил Росії,
– зазначив військовий експерт.
За словами Жданова, вони навіть пропонували Володимиру Путіну відмовитись від наступу й закріпитись на тих позиціях, де вони зупинились на початку наступальних дій. Однак Путін наказав продовжувати операцію.
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