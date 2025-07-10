Це може бути Умєров, – Зеленський про нового посла у США та перестановки в уряді

Володимир Зеленський підтвердив, що планується зміна посла України у Сполучених Штатах. Президент заявив, що ним може стати міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Умєров може стати новим послом України у США

Український лідер підтвердив, що зміна посла у США відбудуться.

Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну у Сполучених Штатах Америки, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що зрозуміло, чому. Адже всі рішення, увесь бюджет України – це, на жаль, війна. Від Міністерства оборони дуже багато залежить усього. Тому це серйозне рішення, підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що зараз для України дуже важливо в тому контексті, який відбувається, посилювати відносини зі США, не втрачати цей момент.

І тому потрібно, щоб людина (посол у США – 24 Канал) була сильна й була в контексті найголовнішого, – посилення України, зброї, передусім. Тому одна з моїх ідей у тому, що це може бути міністр оборони,

– пояснив президент.

Український лідер додав, що це має великий вплив на уряд. Водночас додав, що критиків може бути багато.

"Але хто це зможе, хто зможе мати й нести таку відповідальність у час війни? Це питання. Від цього багато речей залежить", – підкреслив Зеленський.