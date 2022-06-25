Це може бути випробування нової тактики, – Коваленко про масований обстріл України

Вранці 25 червня Росія атакувала Україну десятками ракет. Під удар потрапили різні регіони – Житомирщина, Київщина, Львівщина, Чернігівщина, Миколаїв.

Такі дії можуть бути випробуванням нової тактики використання авіаційного запасу ракет, який зараз є в російських окупантів. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Він зауважив, що до цього більше ніж 2 місяці російські окупанти не використовували повітряний простір Білорусі. Так, вони активно обстрілювали Україну звідти у лютому та березні, але потім відмовилися від цього.

Та зараз ми бачимо, як вони використовують його для того, щоб завдавати саме авіаційних ударів ракетною зброєю по території України. Такими ракетами як Х-22 та Х-59 та іншими модифікаціями,

– додав Коваленко.

Експерт зауважив, що ракети Х-22, якими сьогодні били окупанти – це старі та дуже ненадійні радянські ракети, які мають велику кількість проблем.

"Чим триваліше вони перебувають у повітряному просторі, наприклад, України, тим більше шансів на те, що українська ППО їх знищить або вони самі відмовлять, бо в них дуже великі проблеми з паливною системою. Тому їх використовують на мінімальні дистанції, а не на 600 кілометрів, як було вказано в їхніх характеристиках ще за часів Радянського Союзу", – пояснив він.

Тож з території Білорусі їх запустили, аби вони долали меншу відстань та використовувалися по території України ефективніше.

Варто зауважити, що цієї ночі велика кількість пострілів була здійснена ракетами Х-22 та Х-59 по тих територіях, по яких до цього використовували здебільшого Х-101 та крилаті ракети "Калібр". Це вказує на те, що в Росії з'явився дефіцит на більш сучасні ракети – ті саму Х-101 та "Калібри", а також Х-55 та Х-555. Через це росіяни намагаються якось комбінувати свої можливості в умовах такого дефіциту ракетної зброї.

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