На це можна дивитись вічно: "Азов" показав, як знищує піхоту противника
21 березня 2022 , 18:01
Джерело:"Азов"
Українські герої продовжують нищити російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Відважні захисники завдають ворогу шалених втрат, підрахувати які – завдання далеко не з легких.
Героїчна оборона Маріуполя триває. Попри безперервні обстріли окупантів наші захисники дають відсіч ворогу та завдають йому втрат.
Читайте також Уже всьоме: ЗСУ знову розбили окупантів у Чорнобаївці
Знищення піхоти
Бійці "Азова" показали, як знищують ворожу піхоту. На те, як наші герої ліквідовують окупантів, можна дивитися вічно.
Відео знищення ворожої піхоти:
Дивіться також: Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з РФ