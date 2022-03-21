На це можна дивитись вічно: "Азов" показав, як знищує піхоту противника

21 березня 2022 , 18:01

Джерело:

"Азов"

Українські герої продовжують нищити російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Відважні захисники завдають ворогу шалених втрат, підрахувати які – завдання далеко не з легких.

Героїчна оборона Маріуполя триває. Попри безперервні обстріли окупантів наші захисники дають відсіч ворогу та завдають йому втрат.

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Знищення піхоти

Бійці "Азова" показали, як знищують ворожу піхоту. На те, як наші герої ліквідовують окупантів, можна дивитися вічно.

Відео знищення ворожої піхоти:

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська