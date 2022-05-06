Це мєрзость, – "Чоткий паца" з Рівного нищить російських окупантів на Сході

В Україні є чимало людей, які стали відомими через свої вислови. Один з таких Іван Мартинов. Він більше відомий як "Чоткий паца", якому належить фраза "це мєрзость".

У 2014 році в Івана Мартинова взяли коментар на вулицях Рівного про ціни на маршрутки та курс долара. Його висловлювання в цьому відео, де він не надто добирав слів, одразу розлетілися інтернетом. Особливо популярною стала фраза "це мєрзость, це реально мєрзость", яка одразу стала мемом. Зважаючи, що імені автора фрази ніхто в широкому колі не знав, тому його назвали "Чоткий паца з Рівного".

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Та окрім авторства цієї фрази, Іван Мартинов за своє життя встиг чимало. Попри широку популярність відео, мало хто знає, що він брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт зі Збройними Силами України, де відслужив 5 років.

Та відпочинок від служби в армії виявився не надто довгим. Через напад Росії на України, Івану Мартинову знову довелося йти воювати.

"Після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну", – розповів Іван Мартинов.

Йти воювати випало в перший же день війни, коли перші ракети пролетіли й над його домом.

"Подзвонили із сільради: "Ваня, збирайся!". Я заварив собі кави, але і попити її не встиг – приїхала машина, і от я вже у військкоматі", – пригодує український захисник.

Сьогодні "Чоткий паца" впевнений: "Москалі — це мєрзость", і без жалю знищує окупантів у складі 68-ї окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку.

А після війни Іван Мартинов планує одружитися та поїхати подорожувати.