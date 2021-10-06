Це наш сором, – Папа Римський відреагував на звіт про насилля у церкві Франції

Напередодні оприлюднили результати розслідування щодо випадків сексуального насилля у Французькій католицькій церкві протягом останніх 70 років. Папа Франциск назвав це соромом усієї церкви та висловив потерпілим свій біль.

Про це глава Католицької церкви повідомив під час традиційної аудієнції 6 жовтня. Франциск зазначив, на жаль, жертв є справді дуже багато.

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Це також мій сором, – Франциск

Я хотів би висловити потерпілим свій смуток і біль за травму, якої вони зазнали. Це також мій сором, наш сором, моя ганьба, через те, що церква занадто довго не могла поставити їх у центр своєї турботи,

– сказав Папа Римський.

Франциск звернувся із закликом до усіх єпископів та релігійних настоятелів – аби вони зробили все можливе, щоб подібне не повторювалось.

Звіт оприлюднила спеціальна комісія з розслідування

Зазначимо, що раніше свій звіт оприлюднила комісія, яка розслідувала зловживання духовенства у Католицькій церкві у Франції. Результати шокували: за 70 років більше ніж 216 тисяч дітей стали жертвами жорсткого поводження з боку духівників, вчителів католицьких шкіл та парафіян.

Більшість жертв – хлопчики-підлітки

Матеріалів назбирали на понад 2 тисячі сторінок. Проте більшість справ щодо злочинів не можуть потрапити у суд – через строки давності. Переважно жертви – хлопчики підліткового віку. До злочинів причетні майже 3 тисячі священнослужителів.

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Ініціатором розслідування стала сама церква – через скандали в інших країнах. Розслідування тривало з 2018 року.