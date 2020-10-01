Кандидати на пост президента США Джо Байден та Дональд Трамп поділились враженнями від перших дебатів, які відбулись напередодні. За словами Трампа, це були найрейтинговіші дебати в історії кабельного телебачення.

Чинний президент США Дональд Трамп отримав задоволення від дебатів. Про це він розповів під час виступу в штаті Міннесота.

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Що розповів про дебати Трамп

Я дійсно отримав задоволення від дебатів з "сонним" Джо вчора ввечері,

– заявив президент.

Трамп розповів, що перші дебати кандидатів показали найвищі рейтинги в історії кабельного телебачення.

Проте, за даними маркетингової компанії Nielsen, ці дебати подивилися 73,1 мільйона телеглядачів, а дебати кандидатів 2016 року – 84 мільйони.

Дивіться відео виступу Трампа в Міннесоті:

Коментар Байдена щодо перших дебатів

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден заявив у ABC News, що поведінка Трампа була ганебною.

Те, як поводився президент США, – це просто національна ганьба,

– сказав кандидат в президенти.

Коротко про дебати Трампа та Байдена