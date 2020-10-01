"Це національна ганьба": Трамп і Байден прокоментували дебати
Кандидати на пост президента США Джо Байден та Дональд Трамп поділились враженнями від перших дебатів, які відбулись напередодні. За словами Трампа, це були найрейтинговіші дебати в історії кабельного телебачення.
Чинний президент США Дональд Трамп отримав задоволення від дебатів. Про це він розповів під час виступу в штаті Міннесота.
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Що розповів про дебати Трамп
Я дійсно отримав задоволення від дебатів з "сонним" Джо вчора ввечері,
– заявив президент.
Трамп розповів, що перші дебати кандидатів показали найвищі рейтинги в історії кабельного телебачення.
Проте, за даними маркетингової компанії Nielsen, ці дебати подивилися 73,1 мільйона телеглядачів, а дебати кандидатів 2016 року – 84 мільйони.
Дивіться відео виступу Трампа в Міннесоті:
Коментар Байдена щодо перших дебатів
Кандидат від Демократичної партії Джо Байден заявив у ABC News, що поведінка Трампа була ганебною.
Те, як поводився президент США, – це просто національна ганьба,
– сказав кандидат в президенти.
Коротко про дебати Трампа та Байдена
- Перші дебати між Трампом і Байденом відбулися 30 вересня в Клівленді. Другі дебати заплановані на 15 жовтня в Маямі, а треті – в Нешвіллі 22 жовтня.
- Опитування телеканалів CNN та CBS News показали, що на перших дебатах краще себе проявив Джо Байден.
- Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.
- Кандидати відмовились від класичної кампанії через пандемію. Вони скасували мітинги та зустрічі з виборцями.
- Вже точно відомо, що проголосувати на цих виборах можна буде українською.
- Вибори президента США призначені на 3 листопада.