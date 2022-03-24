Це не буде швидко: перемогти 42-мільйону націю буде вкрай складно, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українцям потрібно готуватися, що перемога настане не швидко. Адже для Росії це історичний шанс нарешті захопити нашу країну, тож вона буде намагатися перемогти 42-мільйонну українську націю.

За словами Маляр, у Міноборони є оперативна інформація, що Росія готує своїх військових до того, що вони повинні завершити "операцію" до 9 травня. Однак точно спрогнозувати щось взагалі неможливо. Позаяк початок самої наступальної операції 24 лютого, також тоді не визначили остаточно.

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Це не буде швидка перемога

Маляр зауважила, що єдине на що українці повинні налаштуватися – це не буде швидка перемога. Адже на досягнення великих цілей потрібно багато часу і зусиль, тож швидко перемогти окупантів не вийде.

Так само як і для нас це історичний шанс нарешті позбавитися цих нескінченних, багатосотрічних зазіхань Російської Федерації, так і для них – історичний шанс підкорити. Вони теж не будуть здаватися, тому, звісно, на це піде певний час. Ми повинні бути до цього готовими психологічно,

– додала заступниця міністра.

Маляр наголосила, що кожен з 42 мільйонів українців повинен визначитися, що він робить для фронту.

"Тому що перемогти 42-мільйонну націю буде вкрай складно, якщо кожен буде щось робити для того, щоб перемогти ворога", – зауважила заступниця міністра.

Тому, за її словами, зараз важливо не нервувати, не заглиблюватися у якісь власні переживання, прогнози та конспірологію. Натомість українцям необхідно засукати рукави та робити щось для перемоги.

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