Це не класичний контрнаступ: у Силах оборони пояснили, що відбувається на Запоріжжі

З'явилася інформація від російських пропагандистів про начебто контрнаступ Сил оборони на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Наші військові дійсно дають потужну відсіч окупантам, однак перебіг бойових дій там, ймовірно, свідчить про дещо інше.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що росіяни декілька днів поспіль проводили інфільтраційні заходи на території України. Мовиться про Запорізьку область.

Яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку?

Владислав Волошин зазначив, що окупантам вдалося тимчасово проникнути у населені пункти Тернувате, Придорожнє та Косівцеве, що на Запоріжжі.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: карта

Сили оборони вибили звідти росіян та зачистили територію. Ці населені пункти й далі залишаються під контролем України.

Після таких зачисток ворожа пропаганда почала волати про те, що ми проводимо контрнаступ. Це не класичний контрнаступ. Ми (українські військові – 24 Канал) і далі продовжуємо скорочувати й брати під контроль так звану сіру зону,

– підкреслив Волошин.

Силам оборони вдалося вибити противника з тих позицій, де він намагався закріпитися.

Зверніть увагу! Видання The Telegraph з посиланням на Інститут вивчення війни повідомляє, що українські сили перейшли до контратак на сході після того, як російські підрозділи втратили доступ до Starlink і зіткнулися з проблемами зв'язку. Аналітики фіксують бої поблизу населених пунктів у районах Дніпропетровської та Запорізької областей, а також зазначають, що обмеження сервісу SpaceX суттєво вдарило по координації окупантів.

Речник Сил оборони Півдня України підсумував, що окупанти зараз дуже активізувалися на Запорізькому напрямку, щоб просуватися вперед, але ефективна робота українських військових руйнує плани противника.

Що відомо про так званий контрнаступ ЗСУ?