Це не наша війна, – відомий білоруський підполковник з "Чорного орла" звернувся до колег

До білоруських військових звернувся підполковник повітрянодесантних військ запасу Валерій Сахащик. Він закликав їх не брати участі у війні з Україною.

Відеозапис звернення опублікували в мережі, зокрема в телеграмі Верховної Ради України 27 лютого. Валерій Сахащик відомий серед білоруських спецназівців як засновник руху "Чорний орел" та екскомандир 38 гвардійської мобільної бригади.

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Заклик не брати участі в війні

Підполковник запасу наголосив, що служба в десанті була для нього всім, але після подій 2020 року його ставлення змінилося. Зараз же він вперше в житті записав відеозвернення до земляків, які сидять в лісі на кордоні з Україною та готуються до нападу.

Валерій Сахащик наголосив, що ця "погана справа" матиме катастрофічні наслідки для Білорусі. Вона поховає славу й традиції військ, яку здобували багато поколінь десантників.

Можливо, не всі повернуться живими, бо російська армія вже 3 доби перебуває в пеклі. Кількість вбитих нараховується тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені госпіталі. Жодні цілі операції не досягнуті, не взяли ні Київ, ні жоден обласний центр,

– підкреслив Сахащик.

Не слухати пропаганду

За його словами, українці витримали найважчі перші 72 години. За цей час відбулася мобілізація, налагодили логістику та відчули смак перемоги. Відтак, українці не здадуться.

"Інформаційна війна – страшна річ, пропагандисти вміло навчились підмінювати поняття й видавати біле за чорне", – акцентував Сахащик.

Білоруський підполковник запасу підкреслив, що Україна не погрожувала й не погрожує Білорусі. При владі немає "наркоманів-націоналістів", але її вибрали законним шляхом.

Жодних правових підстав у білоруських військових сил вдиратися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція,

– додав Сахащик.

Він звернувся до своїх колег та високопоставлених військовослужбовців Білорусі та закликав не брати участь в ганебній справі, яка на десятки років заплямує репутацію країни й перетворить народ на вигнанців.

"Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, дім чи сім’ю й не здобудете слави – тільки ганьбу, приниження та смерть", – зауважив Сахащик.

Відеозвернення до білорусів: дивіться відео

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