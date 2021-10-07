Це не захист закону, – Гетманцев про реакцію Разумкова на деолігархізацію

Законопроєкт про олігархів Дмитро Разумков скерував до Венеційської комісії після першого, а не другого читання. Це не забезпечить юридичну чистоту цього тексту.

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев сказав в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, законопроєкт після другого читання істотно змінився.

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"Наша фракція говорила, що в цьому немає жодного сенсу. Надішлімо друге читання після його голосування. Якщо є зауваження Венеційської комісії, то ми розглянемо. Венеційська комісія не є джерелом влади в Україні", – сказав Гетманцев.

Гетманцев: "У нас різні цінності"

За словами Гетманцева, Верховна Рада не повинна автоматично застосовувати все, що говорить Венеційська комісія. Однак якщо там будуть слушні речі, то парламент врахує їх.

"Це абсолютно конструктивна позиція. Мені здається, що досі немає особистісного конфлікту із Разумковим. Дуже поважаємо його. Він був дуже непоганим спікером, але з якогось моменту почалися дії, які свідчать про те, що насправді у нас різні цінності", – сказав нардеп.

Позиція Разумкова є досить дивною. Це точно не захист регламенту. Точно не захист закону,

– додав він.

Гетманцев вважає, що дії спікера підпадають під подвійні стандарти. Ба більше, є незрозумілими ні з юридичної, а ні з політично точки зору.

Дивіться інтерв'ю з Данилом Гетманцевим у програмі "Що це було?": відео

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