Це небезпечно: у МВС звернулися до українців із важливим закликом щодо соцмереж

Росія продовжує вести підлу війну проти України. У зв'язку з цим у МВС звернулися із закликом до українців, які стали очевидцями артобстрілу чи авіаудару.

У відомсті переконливо просять жителів України не публікувати цю інформацію у соціальних мережах. Наголошують, що це небезпечно.

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У МВС звернулися до українців

Правоохоронці наголошують, що ворог уважно стежить за соціальними мережами містян щодо подібної інформації. Головні завдання – коригування та завдання ударів по цілях.

Не знімайте відео та фото для соцмереж, не ведіть прямі трансляції, не ставте геотеги, та інше!

– додали у МВС.

Публікуючи ці дані, українці можуть допомогти агресору, навіть не усвідомлюючи цього.

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