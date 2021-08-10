Це неповага до столиці, – у заповіднику "Софія Київська" відреагували на скандал з Red Bull

До Національного заповідника "Софія Київська" компанія Red Bull не зверталася за отриманням дозволу щодо дрифту на Софійській площі. Керівництво заповідника вже надало поліції інформацію і в письмовому вигляді, і в електронних носіях.

Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник директора заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко. Він вважає, що відповідальність за інцидент повинні понести саме організатори.

До теми Уявіть собі таке у Ватикані, – у Мінкульті жорстко відреагували на дрифт авто Red Bull у Києві

Є процедури щодо отримання погодження відповідних заходів, Софійська площа є історичною пам'яткою Києва. Організатори повинні були звернутись до Київської міської державної адміністрації, аби отримати письмовий дозвіл на дрифт.

"Організація та учасники цього процесу не зверталися до КМДА і до "Софії Київської – тож письмових дозволів у них немає", – сказав Вадим Кириленко.

Він додав, що наразі сума відновлення площі невідома, адже Софійська площа не входить у буферну зону "Софії Київської", вона перебуває на балансі КМДА – відповідних структурних підрозділів. "Софія Київська" тільки у межах своїх повноважень здійснює моніторинг буферної зони Софійської площі зокрема.

Ми можемо тільки реагувати – звертатися та інформувати Міністерство культури та відповідні органи КМДА й поліції. Наразі ми не рахуємо збитки,

– сказав перший заступник директора заповідника.

Кириленко: Це неповага до киян

Вадим Кириленко зазначив, що повністю погоджується з позицією міністра культури Олександра Ткаченка та іншими колегами щодо скандалу довкола компанії Red Bull. За багаторічну практику співпраці з Софійською площею проводили багато заходів, зазвичай щодо цього були звернення. Багатьом відмовляли, адже є заходи, які не можна проводити на площі, бо історичне місце, сказав Кириленко.

"Сьогодні було спілкування з колегами: музейниками, охоронцями, міністерством з КМДА. Всі одностайно (заявили – 24 канал) – це неповага до пам'ятки, неповага до Києва та киян", – сказав перший заступник директора заповідника "Софія Київська".

Вадим Кириленко про скандал довкола Red Bull: дивіться відео

Дрифт Red Bull на Софійській площі: головне