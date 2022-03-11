Це одне зі стратегічних завдань Путіна, – Бутусов пояснив, чому окупанти хочуть захопити Ізюм

На Харківщині російські окупанти намагають захопити місто Ізюм. Це є однією зі стратегічних цілей Володимира Путіна.

Противнику поки не вдається "взяти" місто, але він докладає для цього багато зусиль. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов в ефірі 24 каналу.

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Чому Росії важливо захопити Ізюм

За словами Бутусова, вузол Балаклія – Ізюм – Лозова є "воротами" на Донбас, які дозволять російським військовим його контролювати. Для окупантів дуже важливо, щоб цей вузол був у них під контролем, адже зараз він роз'єднує Харків напряму з Донбасом.

Вони (окупанти – 24 канал) хочуть взяти під контроль це місто, щоб вибити наші війська з Донбасу. Це одне зі стратегічних завдань Путіна,

– зауважив журналіст.

Бутусов також додав, що зараз у планах Росії – тиснути на усіх ділянках фронту.