За 75 днів тиші на Донбасі загинула одна людина. Володимир Зеленський вважає це перемогою, однак додає, що не все обіцяне виконали.

Зрушення по Донбасу: чого вдалося досягти

Питання конфлікту на сході України президент вважає складним та хоче вирішити щонайшвидше, аби не гинули люди. Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

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Ми розблокували нормандський процес. Це діалог. Ми повернули всіх за стіл,

– зазначив Зеленський.

Він подякував за підтримку лідерам Франції та Німеччини Еммануелю Макрону та канцлерці Ангелі Меркель. А також нагадав, що завдяки нормандському формату Україна повернула 140 ув’язнених, серед яких не лише військові, а й громадські діячі, розвідники та журналісти.

Результати режиму тиші

З липня на Донбасі зафіксували 1 00 порушень режиму припинення вогню. Зеленський наголосив, що це трагічні цифри. Однак якщо порівняти їх і 80 чи 90 тисяч порушень у такий самий період раніше, різниця відчутна.

"Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати", – сказав президент.

За його словами, за 75 днів перемир’я загинула одна людина.

Я вважаю, що це наша перемога. Але ми не зробили поки що все те, що обіцяли,

– підсумував Зеленський.

До слова, інтерв’ю виданню український лідер дав під час офіційного візиту до Великої Британії 7 – 8 жовтня.

Важливо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак бойовики регулярно його порушують.