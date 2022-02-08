Це перемога, – Піонтковський про готовність України до ймовірного наступу Росії
Готовність Збройних сил України до ймовірного нового наступу Росії стає щоразу більшою. Кремль розуміє, що Україна стає сильнішою – це вже перемога.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він погоджується з тим, що українське суспільство готове давати відпір російській агресії.
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Така готовність України дає великий поштовх усім.
У цьому сенсі це перемога. Треба ще більше посилювати цю готовність,
– наголосив російський публіцист.
Піонтковський: Питання вступу до НАТО – другорядне
Російський публіцист вважає, що наразі головним питання є саме боротьба з Росією.
Зараз треба ставити питання не про вступ в НАТО, воно другорядне. Зараз питання стоїть про перемогу Заходу і сьогоднішнього лідера вільного світу України над путінською теранією. Це актуальніше питання, ніж членство у будь-якій організації
Він зауважив, що саме після перемоги буде "нова архітектура європейської безпеки" – тоді можна буде повернутись до питання щодо НАТО.
Ефір Романа Цимбалюка з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: дивіться відеоВажливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.