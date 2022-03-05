Це початок кінця, – Беленюк впевнений, що режим путіна підписав собі смертний вирок

Об Україну росія зламається – це 100%. Єдине, що ми за це вже платимо дуже дорого. При тім, що в нас є партнери – на жаль, вони не поспішають активно допомагати.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат Жан Беленюк. Він також додав, що зараз необхідно, аби НАТО закрило небо над Україною.

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Росія підписала собі смертний вирок

За його словами, російські війська на землі не можуть нічого вдіяти нашим Збройним силам. Саме тому продовжують підступно бомбардувати українські міста.

Я впевнений, що таким кроком цей режим підписав собі смертний вирок. Це початок кінця,

– заявив Беленюк.

Беленюк заявив, що режим путіна підписав собі смертний вирок: дивіться відео

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