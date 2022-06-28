Це попередження НАТО і російським елітам, – у МВС пояснили нову тактику обстрілів України

Президент Польщі Анджей Дуда пов'язує цинічний удар росіян по торговому центру у Кременчуку із початком саміту членів-країн НАТО. Це могло бути певним сигналом для Альянсу з боку Кремля.

Однак це пов'язано не лише із Північноатлантичним Альянсом. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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За його словами, це може якось корелюватись і з засіданням "Великої сімки", яке відбулося вчора, 27 червня.

В цьому випадку, напевне приблизно протягом останнього місяця росіяни змінили свою стратегію обстрілів України,

– сказав Денисенко.

Зараз вони починають ще більш масово обстрілювати нашу країну. Якщо раніше на раз випускали 5 – 6 ракет, то лише за 25 червня окупанти випустили понад 50 ракет. Як зауважив радник міністра, їх випускають з різних точок. Це різко ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони.

Попередження російським елітам

Якщо ж говорити про цивільні об'єкти, то протягом останніх днів росіяни обстріляли дитячий садочок у Києві (на щастя, там нікого не було) та торговий центр у Кременчуку.

"Безумовно, це насправді багато у чому можна приймати як попередження і країнам НАТО. З іншого боку – це попередження російським елітам", – вважає Денисенко.

Як він пояснив, кремлівський диктатор Путін усім говорить, що зупинятися не збирається і демонстративно відрізає усі можливі шляхи для переговорного процесу як для Заходу, так і для своїх еліт.

Росія вгатила по ТЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла

Російські військові 27 червня завдали ракетного удару Кременчуку. Як зауважив секретар РНБО Олексій Данілов, одна з ракет влучила у ТРЦ "Амстор", а от друга – у стадіон.

У ТРЦ перебували близько 1000 людей перед атакою.

Уже з'явились оновлені дані про жертв атаки. Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих. Одна з них загинула у лікарні. Її медикам врятувати не вдалось.

Мер Кременчука Віталій Малецький зауважив, що станом на ранок 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати рятувальники.

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