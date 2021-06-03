Це промоція українського кіно та України як незалежної держави у світі, – Халпахчі

Генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі переконаний, що ця подія допомагає популяризувати Україну у світі.
Про це йдеться у рамках проєкту "Робимо українське", створеного компанією "Метінвест" до 50-річчя міжнародного кінофестивалю.
"Історія "Молодості" – це історія України, всіх змін, які відбувалися до незалежності, після (здобуття – ред.) незалежності. Всі покоління кінематографістів, особливо українських, пройшли через фестиваль", – наголосив керівник події.
Протягом уже 30 років Андрій Халпахчі є незмінним директором цієї однієї з найголовніших мистецьких подій Східної Європи.
Це промоція українського кіно і України як незалежної держави у світі. Коли мене питають, що "Молодість" зробила за 30 років незалежності України, з гордістю можна сказати: ми робимо українське,
– запевнив Халпахчі.
На імідж України, безперечно, впливає велика кількість режисерів, які стали класиками, а також фестиваль "Молодість" вважається місцем, де народжуються зірки світового рівня, зокрема Брюно Дюмон, Лукас Мудіссон, Гаспар Ное.Подивитися повністю випуск "Робимо українське", який присвячений Київському міжнародному кінофестивалю "Молодість", можна на сторінці проєкту.