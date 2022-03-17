Це радше група льотчиків, – Арестович про "Привида" Києва

Олексій Арестович вважає, що славнозвісний "Привид" Києва є радше групою льотчиків. Тобто це не одна людина.

Українські льотчики збивають велику кількість ворожої авіації. Про це в інтерв'ю заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Ми багато збиваємо, і я не думаю, що це один льотчик. Це радше група таких "Привидів" Києва,

– сказав Арестович.

Так він відреагував на питання журналістів про овіяну легендами історію про "Привида" Києва.

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