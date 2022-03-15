Це спростували навіть російські вчені, – Лещенко про фейки з лабораторіями в Україні

У Росії продовжують поширювати фейк, що нібито США має свої біологічні лабораторії в Україні. Але цю брехню спростовують навіть вчені у країні-агресорці.

Про це повідомив журналіст Сергій Лещенко. За його словами, російські державні ресурси з новою силою починають поширювати цю пропаганду.

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Вкотре доводимо, що це брехня. Жодних лабораторій, які б займалися незаконною діяльністю на території України не було,

– каже Лещенко.

Як фейк спростовують у Росії

Інформацію спростовують усі: Міністерство здоров'я України, американці та навіть самі російські вчені. Зокрема, вони у своїх зверненнях, адресованих російським пропагандистам, стверджували:

Немає доказів про розробки Україною біологічної зброї чи навіть використання в лабораторіях особливо небезпечних потентів.

про розробки Україною біологічної зброї чи навіть використання в лабораторіях особливо небезпечних потентів. Наявність у лабораторіях штамів чуми, сибірської язви, туляремії є чистою вигадкою .

. А навіть наявність таких штамів в лабораторії, яка займається особливо небезпечними інфекціями, не є свідченням про розробку Україною біохімічної зброї.

Лещенко додав, що дуже важливо спростувати цю пропаганду, оскільки Росія може використати цей аргумент, щоб атакувати Україну хімічною зброєю.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу

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