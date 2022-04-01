Це свідомий вибір Москви продовжувати війну, – МЗС про блокування Росією місії ОБСЄ в Україні

У МЗС засудили блокування Росією продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні. Там акцентували на тому, що такі дії лише демонструють бажання продовжувати війну.

Коментар Міністерства зовнішніх справ оприлюднили в кінці доби 31 березня. Про те, що Росія заблокувала можливість Спеціальної моніторингової місії працювати в Україні, стало відомо за кілька годин раніше.

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Важливо, що серед ключових завдань роботи організації було, зокрема, зменшення напруги на лініях зіткнення. Проте Росії це було не вигідно, адже місія також би фіксувала численні порушення загарбників.

Україна завжди підтримувала мандат СММ ОБСЄ та наголошує на своїй зацікавленості у продовженні моніторингової діяльності місії в межах усієї міжнародно визнаної території нашої держави,

– написали в заяві.

Також там додали, що деструктивна позиція країни-агресора не дозволить їй уникнути відповідальності. Це стосується як кривавого керівництва, так і виконувачів злочинних наказів.

Адже російські військовики разом із найнятими бойовиками не лише порушують норми міжнародного гуманітарного права. Також вони не припиняють скоєння своїх воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

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