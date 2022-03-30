Це такий задум, – військовий експерт назвав напрямки, які атакуватиме Путін
Окупанти мають намір зібратися з силами і піти в Україну новою атакою. Мету росіян передбачити не важко.
Є напрямки, які зараз важливі для Росії. Про них в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Як окупанти розвиватимуть наступ
За його словами, російські військові намагатимуться:
- прорвати оборону в зоні Операції Об'єднаних сил;
- вийти на річку Дніпро.
Далі, як вважає експерт, вони розвиватимуть одночасно наступ на Північ (на Київ) і Південь (для оточення українських військ).
"Я думаю, це такий задум, іншого я тут не бачу. Наше завдання – цей задум повністю зломати", – наголосив Жданов.
Зауважимо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти лише частково відводять війська з території Київської та Чернігівської областей.
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