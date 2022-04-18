Це тривожний дзвіночок, – правозахисник пояснив, чому в росіян немає мотивації воювати

Людей та військових підрозділів у Росії багато, однак рівень участі в бойових діях низький, а мотивації практично нема. Зараз все більше росіян не хоче відправлятись на війну з Україною.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив правозахисник та громадський діяч Павло Лисянський. За його словами, російські військові хочуть лише мародерити, а не воювати.

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"Зараз у Росії намагаються хоч якось показати міноборони, а воно – Володимиру Путіну, що люди йдуть на війну. Водночас якщо у Кремлі зізнаються, що за їхню армію ніхто не хоче воювати – це тривожний дзвіночок, який спонукатиме до розпаду держави-агресорки", – підкреслив правозахисник.

Чому росіяни не хочуть воювати

Як розповів Лисянський, після Афганістану в Росії була "афганська криза". Російські військові, які тоді повертались з війни, вливались в кримінальні угрупування, десь навіть брали владу. Утім, в Афганістані була інша ситуація, ніж в Україні.

На думку правозахисника, зараз після Бучі, Бородянки в Росії буде "українська криза". Утім, в очах, до прикладу, російського криміналітету – військові, які повернуться з України, виглядатимуть, як ґвалтівники жінок, дітей та чоловіків.

Ця ситуація наздоганятиме їх усе життя. А ті, кого хочуть призвати – не бажають мати з ними нічого спільного. Тому й низька мотивація, оскільки всі все побачили,

– зазначив Лисянський.

Правозахисник теж згадав про кадировців, які фактично не воювали, а лише знімали відео у TikTok. Він наголосив, що росіяни теж зрозуміли, що ці загони – лише мильна бульбашка. Саме тому і з ними асоціюватись не хочуть.

Правозахисник пояснив, чому в росіян немає мотивації воювати: дивіться відео