Це цілком реальний план, – Фейгін про закрите небо над Заходом України

Днями екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козєй заявив про те, що Польща може закрити небо над західною територією України. Він аргументував це тим, що Росія обстрілює регіони, які межують з ними, а отже – з країнами НАТО.

Такий варіант розвитку подій видається доволі реальним. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Польща може закрити небо над Заходом України "з дня на день"

Закрити небо принаймні над Заходом України потрібно було одразу

За його словами, закрити небо та створити безпольотну зону хоча б над Заходом України вартувало з самого початку. Це допомогли б зменшити потік біженців до Європи. Якби накритий "парасолькою" Захід став би безпечним притулком, куди не запускали б ракети, де нічого б не вибухало і не літало, кількість людей, які виїжджали закордон була б меншою.

У цьому є абсолютно практична користь. Хоча б у тому, щоб забезпечити людям в цьому регіоні безпеку, – каже Фейгін.

На думку російського правозахисника, у перші дні та тижні цього не зробили, бо боялися, що Москва відповідатиме. Тоді від Росії лунали відкриті погрози. Мовляв, спробуйте втрутитися – побачите. У той період у всіх були сумніви щодо того, як розгортатимуться події далі. Крім того, НАТО, ЄС та навіть США тоді "тримали Польщу за руки", та застерігали уникнути від безпосереднього втручання.

Чому саме зараз

Ситуація поступово змінилася. Так, якась частина Західної Європи продовжує грати по-старому та намагається втілити мирний сценарій. Але Фейгін переконаний, що це – не те що можна запропонувати Києву, бо такий мирний план насправді є планом капітуляції.

Інша частина Європи дивиться на стан справ інакше. Як пояснює Фейгін, є території, де йдуть бої – це Південь та Схід. Відтак, незрозуміло, чому обстрілюють, до прикладу Львів та Київ, якщо там бойових дій немає. Говорити про те, що росіяни запускають ракети по стратегічних та військових об'єктам, безглуздо, адже ніхто не бомбить військові частини та склади десь під Москвою.

Це насправді доволі реальний план. Потрібно подивитися, що на це відповість Москва, але, як на мене, їй особливо нічим відповідати. Бо формально нічого не відбувається, ця територія не є зоною бойових дій, там немає російських військ,

– вважає російський правозахисник.

Інша думка Це суто політична заява, – Жданов про закрите небо над Заходом України

Фейгін припускає, що зараз – той етап, коли можна почати збільшувати безпечну територію України. Починаючи з Заходу, колами можна дійти ближче до зони бойових дій, аби територію, де їх немає, не обстрілювали.

"Мені здається, зараз якраз та фаза, коли в Європи з'являється досить серйозний мандат, щоб на прохання України закрити безпольотною "парасолею" частину території, куди жодні ракети та літаки прилітати не повинні", – підсумував він.

Фейгін про перспективу закритого неба над Заходом України: дивіться відео