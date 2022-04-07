Це важко заперечити, – Дуда погодився, що Росія чинить геноцид українців

Анджей Дуда заявив, що дії Росії дійсно є геноцидом щодо українців. Президент Польщі погодився, що мета вторгнення Путіна полягає у знищенні українців.

Відповідну заяву президент Польщі зробив під час інтерв'ю 6 квітня. Зокрема Дуда відповів на питання щодо того, що масові вбивства українців в Бучі є геноцидом.

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Дуда погодився, що Росія чинить геноцид

Відповідючи на питання, чи вважає Дуда вбивства в Бучі геноцидом, президент Польщі сказав, що з цим важко не погодитися.

Мета цього вторгнення – знищити українську націю,

– пояснив Дуда.

Додав, що загибель великої кількості мирних людей свідчить про наміри Москви.

Путіну потрібно поставити жорсткі умови

Президент Польщі заявив, що Заходу вже треба припинити діалог з Путіним.

"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу… Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити", – пояснив Дуда.

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