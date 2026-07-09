Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється через масштабне військове протистояння. Нова хвиля взаємних ударів та скасування дипломатичних домовленостей уже спровокували різку реакцію на світових ринках.

Американські військові розпочали додаткову серію ударів по об'єктах в Ірані, про що офіційно повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM). Операція проводиться за безпосереднім розпорядженням президента США Дональда Трампа, а її головною метою є послаблення спроможності Тегерана загрожувати свободі міжнародного судноплавства в Ормузькій протоці. У командуванні наголосили, що Вашингтон притягує іранську сторону до відповідальності за необґрунтовану агресію проти комерційних суден і цивільних екіпажів.

Чому США завдали нових ударів по Ірану?

Чергова хвиля атак відбулася після того, як у вівторок, 7 липня, було здійснено напад на три вантажні судна в Ормузькій протоці, передає інформаційне агентство Reuters. Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав дії американських військових відплатою.

Це відплата за вчорашній обстріл Іраном кораблів. Якщо це повториться, наслідки будуть набагато гіршими!

– Дональд Трамп, президент США.

Пізніше під час спілкування з журналістами на борту літака після саміту НАТО в Туреччині американський лідер повідомив, що іранська сторона виходила на зв'язок. За його словами, представники Тегерана телефонували деякий час тому та висловили велике бажання укласти угоду. Проте Трамп висловив сумнів у доцільності таких домовленостей, додавши, що іранці пішли на обстріл кораблів під час підготовки угоди, оскільки вони "трохи божевільні".



Президент США Дональд Трамп оголосив про жорстку відповідь Ірану / Фото Getty Images

Як відповідає Тегеран та де зафіксовано вибухи?

Паралельно з цим в іранській північній провінції Голестан було зафіксовано серію точкових ударів по залізничному мосту, внаслідок чого споруду виведено з ладу. Представники Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) стверджують, що цієї атаки було завдано з акваторії Каспійського моря.

Водночас Іран уже розпочав військові дії у відповідь. За даними моніторингових каналів, зокрема Clash Report, іранські ракети та безпілотники атакували об'єкти в Бахрейні, проте місцеві сили протиповітряної оборони здійснюють активне перехоплення повітряних цілей.

Що було відомо раніше про конфлікт?

Напередодні авіація США атакувала стратегічні цілі поблизу Бандар-Аббаса, знищивши системи протиповітряної оборони, берегові радари та портову інфраструктуру Ірану. Окрім військових заходів, Вашингтон скасував санкційні винятки, які дозволяли Тегерану експортувати нафту.

Під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп оголосив про остаточне скасування режиму припинення вогню та відмову від подальших мирних переговорів, звинувативши іранське керівництво у брехні щодо ядерної програми. На тлі виходу США з перемир'я світові ціни на еталонні марки нафти миттєво підскочили більш ніж на 5%.