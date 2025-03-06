Це вихід для України, – Дуда знову порадив Зеленському сісти з Трампом за стіл переговорів

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що вже кілька разів заохочував президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із президентом США Дональдом Трампом. На думку польського лідера, це сприятиме завершенню війни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Анджея Дуди під час пресконференції за результатами Саміту Євросоюзу щодо України.

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Що Дуда радив Зеленському

За словами Дуди, він неодноразово "заохочував" Зеленського сісти за стіл переговорів із Трампом.

Це є виходом для України, щоб закінчити війну. Я вважаю, що це правильний напрямок,

– зазначив президент Польщі.

До слова, спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог вважає, що українська та американська адміністрації мають різні розуміння того, як війна має завершитися, що і стало причиною перепалки між Трампом та Зеленським у Овальному кабінеті 28 лютого. За його словами, український лідер хотів переконати президента Америки, що саме Києву потрібно надавати підтримку, а не Кремлю.