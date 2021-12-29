Це випробування надовго: енергетична криза матиме 3 етапи

Для касти "авось пронесе". Нинішню енергетичну кризу я б поділила на три етапи.

1. Грудень – січень. Ми їх більш-менш нормально проходимо за рахунок непоганих вхідних даних (власний видобуток, атомка тощо).

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2. Лютий – березень.

За умови морозів, буде значний дефіцит ресурсів, який доведеться долати за рахунок віялових відключень або обмеження промисловості.

3. До 2023 року.

Якщо прогнози аналітиків виправдаються та високі ціни на газ зберігатимуться влітку, за які гроші ми наповнюватимемо наші сховища та склади, – для мене загадка. На додаток нас чекає в посівну добривна криза. Бо 80% собівартості добрив – газ.

На думку експертки, енергетична криза матиме 3 етапи / Фото з архіву сайту 24 каналу

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Що ще ускладнює ситуацію

Окремі європейські заводи зупинили виробництво. Деякі – обмежили.

Росія заборонила експорт добрив. Китай обмежив експорт агрохімії.

Український ринок добрив монополізований: Фірташ, Коломойський та непрацюючий державний ОПЗ – основні виробники.

Слідом за добривною – ООН прогнозує продовольчу кризу. І через добривну, і через зростання цін на продукти харчування з причини підвищення цін на енергоресурси. Плюс – Китай збільшив імпорт продовольства в рази. Ринки більшості основних продуктів харчування в Україні олігопольні. Як і продовольчий рітейл.

Отже, це випробування надовго.