Це війна на винищення: або ми вистоїмо, або нас тут не буде, – Жадан

Сергій Жадан заявив, що Росія веде в Україні війну на винищення. Він наголосив, що є 2 варіанти – "або ми вистоїмо, або нас тут не буде".

У Міністерстві оборони на 50 день героїчної боротьби українських захисників з російськими загарбниками оприлюднили відео. На ньому війну прокоментував письменник, музикант та активіст Сергій Жадан.

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Жадан про можливі результати війни

Це війна на винищення. Або ми вистоїмо, або нас тут не буде. Це важливо розуміти,

– зазначив Жадан.

Він наголосив, що ніхто не вестиме війну замість українців. Однак письменник не сумнівається: Україна обов'язково переможе.

Нагадаємо, після моторошних новин з Бучі Жадан звернувся до українців. Він закликав усіх триматися, адже росіяни прийшли на українську землю для того, щоб знищити українців. Письменник додав, що для України є лише один варіант уціліти – перемогти в цій війні.

Сергій Жадан про війну Росії проти України: дивіться відео