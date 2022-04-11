Це їхній "план максимум", – у МВС розповіли про завдання російських окупантів

Зараз Росія активно концентрує свої війська на Донбасі. Крім того, для неї є також важливим стратегічне місто Енергодар, що на Запоріжжі, через велику атомну електростанцію.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко. Він зазначив, що зараз російські війська у першу чергу концентруються на напрямках Донбасу, зокрема – Ізюму, Слов'янська, Рубіжного, Попасної та Маріуполя.

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"План максимум" окупантів

Як підкреслив Денисенко, також для Росії дуже важливе місто Енергодар, у якому розташована найбільша атомна електростанція в Європі. У Росії вважають, що вона могла б розв'язати питання енергопостачання в окупований Крим, а також на російські території.

Максимум (окупантів – 24 канал) сьогодні – це умовна лінія від Харкова на півночі до Одеси на півдні. Тобто це їхній "план максимум", який вони поставили зараз,

– зазначив Денисенко.

Водночас він підкреслив, що інших розвитків подій теж виключати не можна. Крім того, додав, що зараз в Росії почалися певні тертя в елітах.

Денисенко розповів про "план максимум" для Росії: дивіться відео