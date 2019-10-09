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      "Це фейк": В ОПУ спростували інформацію про зустріч Зеленського із бізнесменом Кісліним

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      Сем Кіслін
      Сем Кіслін / соцмережі

      Офіс президента України спростовує інформацію про те, що президент Володимир Зеленський у США зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним.

      В Офісі президента агентству "Інтерфакс-Україна" назвали інформацію про зустріч українського президента з американським бізнесменом брехнею.

      До теми: Чи доведеться українцям віддавати конфісковані у Януковича півтора мільярда гривень

      Відзначимо, що 8 жовтня російське видання The Insider поширило інформацію про зустріч Зеленського з бізнесменом Семом Кісліном під час поїздки президента України у Нью-Йорк для участі в 74-ій сесії Генасамблеї ООН. Він нібито намагався скористатися своїми зв'язками в оточенні Дональда Трампа, щоб роздобути частину конфіскованих Україною "грошей Януковича".

      Кіслін нібито потрапив на зустріч Зеленського з єврейською діаспорою США.

      Що відомо про Сема Кісліна?Кіслін родом з Одеси. Він є засновником компанії Trans Commodities і соратником ексмера Нью-Йорка і адвоката Трампа Руді Джуліані. Водночас, за даними американських ЗМІ, Кіслін тісно співпрацює з українською і російською організованою злочинністю.

      ФБР пов'язує Кісліна в тому числі із "злодіями у законі". 1 жовтня стало відомо, що Конгрес США викликав Сема Кісліна, Лева Парнаса та Ігоря Фрумана для надання свідчень. Ці американські громадяни українського походження у 2018 році нібито влаштували зустріч між Джуліані і високопоставленими прокурорами України.

      Там нібито обговорювали можливе розслідування щодо сина Джо Байдена. Кіслін визнає, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Зеленський у США Джозеф Байден Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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