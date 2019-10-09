"Це фейк": В ОПУ спростували інформацію про зустріч Зеленського із бізнесменом Кісліним

Офіс президента України спростовує інформацію про те, що президент Володимир Зеленський у США зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним.

В Офісі президента агентству "Інтерфакс-Україна" назвали інформацію про зустріч українського президента з американським бізнесменом брехнею.

До теми: Чи доведеться українцям віддавати конфісковані у Януковича півтора мільярда гривень

Відзначимо, що 8 жовтня російське видання The Insider поширило інформацію про зустріч Зеленського з бізнесменом Семом Кісліном під час поїздки президента України у Нью-Йорк для участі в 74-ій сесії Генасамблеї ООН. Він нібито намагався скористатися своїми зв'язками в оточенні Дональда Трампа, щоб роздобути частину конфіскованих Україною "грошей Януковича".

Кіслін нібито потрапив на зустріч Зеленського з єврейською діаспорою США.

Що відомо про Сема Кісліна?Кіслін родом з Одеси. Він є засновником компанії Trans Commodities і соратником ексмера Нью-Йорка і адвоката Трампа Руді Джуліані. Водночас, за даними американських ЗМІ, Кіслін тісно співпрацює з українською і російською організованою злочинністю.



ФБР пов'язує Кісліна в тому числі із "злодіями у законі". 1 жовтня стало відомо, що Конгрес США викликав Сема Кісліна, Лева Парнаса та Ігоря Фрумана для надання свідчень. Ці американські громадяни українського походження у 2018 році нібито влаштували зустріч між Джуліані і високопоставленими прокурорами України.



Там нібито обговорювали можливе розслідування щодо сина Джо Байдена. Кіслін визнає, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.