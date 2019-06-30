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      Це капітуляція, – глава УГКЦ про поступки Росії на війні

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      Глава УГКЦ розповів, яким бачить мир на війні
      Глава УГКЦ розповів, яким бачить мир на війні / Синод єпископів УГКЦ

      Війна не може закінчитись миром за будь-яку ціну. Україна вже заплатила високу ціну за свою свободу, тому він абсолютно неможливий без справедливості.

      Якщо мир означає все втратити, то це не буде мир, це буде капітуляція, про це сказав глава Української греко-католицької церкви Святослав, пише РІСУ. 

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      Святослав наголошує, що українці віддали багато за право бути собою, тому говорити можна лише про справедливий мир.

      Зокрема задля тих, кого позбавили життя, хто є невинною жертвою, хто втратив на фронті своїх дітей... Мир повинен базуватися на шануванні болю іншої людини. Без такого миру, який базований на правді, яка є джерелом справедливості, ми не можемо говорити про якесь закінчення війни,
      – вважає він.

      Глава УГКЦ наголосив, що це необхідно усвідомити усім, аби не сприймати мир фальшиво.

      "Якщо тепер під словом "мир" розуміють за всяку ціну – погодження на умови агресора – тоді ми фальшивимо саме поняття миру як такого", – наголосив Святослав.

      Які страшні втрати на війні?Протягом п'яти років війни з Росією на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб, чверть із них – цивільні особи. Чотири тисячі – захисники України. Від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали поранення. Російські окупанти вбили понад 240 українських дітей, ще 56 — безвісти зникли.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії УГКЦ Святослав Шевчук Війна на Донбасі
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