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      "Це мають бути добре відомі люди": Україна хоче змінити представників Донбасу в ТКГ

      788 Читать новость на русском
      Андрій Єрмак / my.ua

      Склад представників ОРДЛО у Тристоронній контактній групі в Мінську треба або змінити, або розширити. Теперішні переговорники не відображають цілісної позиції мегшканців окупованих територій.

      Річ у тім, що раніше на цих територіях жили 6 мільйонів людей, а зараз там мешкають 1,5 мільйони. Нову ідею, яку Україна хоче запропонувати для учасників мінського процесу, озвучив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Лондоні, передає "Європейська правда".

      Про що ще розповів Єрмак: Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися вже восени

      Мінські домовленості, які мають виконувати Росія та Україна передбачають консультації із представниками окупованих територій.

      Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв’язок, мають прописку, нерухомість – тобто мають юридичну прив’язку щодо того, що вони мажуть представляти ці території. Ми хочемо, щоби це були люди добре відомі на Донбасі,
      – наголосив Єрмак.

      За його словами, таким чином може бути відображена позиція переселенців.

      Водночас, Єрмак не уточнив, чи цю ідею обговорювали з іншими представниками ТКГ.

      Тим часом: У Зеленського готові до змін Конституції після нормандського формату

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Андрій Єрмак Війна на Донбасі Мінські домовленості
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