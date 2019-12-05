"Це мають бути добре відомі люди": Україна хоче змінити представників Донбасу в ТКГ

Склад представників ОРДЛО у Тристоронній контактній групі в Мінську треба або змінити, або розширити. Теперішні переговорники не відображають цілісної позиції мегшканців окупованих територій.

Річ у тім, що раніше на цих територіях жили 6 мільйонів людей, а зараз там мешкають 1,5 мільйони. Нову ідею, яку Україна хоче запропонувати для учасників мінського процесу, озвучив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Лондоні, передає "Європейська правда".

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Мінські домовленості, які мають виконувати Росія та Україна передбачають консультації із представниками окупованих територій.

Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв’язок, мають прописку, нерухомість – тобто мають юридичну прив’язку щодо того, що вони мажуть представляти ці території. Ми хочемо, щоби це були люди добре відомі на Донбасі,

– наголосив Єрмак.

За його словами, таким чином може бути відображена позиція переселенців.

Водночас, Єрмак не уточнив, чи цю ідею обговорювали з іншими представниками ТКГ.

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