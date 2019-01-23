Пропагандист Путіна про Україну: Це землі російських людей, вони повинні приєднатися до Росії

Посіпаки Путіна вкотре висловили територіальні претензії на Україну. Цього разу вони заявили, що до Росії мають приєднатися деякі українські території, оскільки вони є "споконвічними російськими землями".

Вважає так, зокрема, директор так званого Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії Семен Багдасаров. А зробив він таку гучну заяву у ефірі одного з пропагандистських телеканалів.

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На його переконання, до країни-агресора повинні приєднатися південні та східні області України.

"Південний Схід України повинен відійти від Галичини та приєднатися до Росії! Це наша споконвічна земля, яка жодного стосунку до вас не має. Навіть ваша Київська "смердюча" митрополія не включала 333 роки тому землі південного сходу! Це землі російських людей!" – виголосив він.

Гучна заява Багдасарова щодо України: дивіться відео

До слова, на думку професора Московського державного інституту міжнародних відносин Валерія Солов’я, наприкінці 2019 року в Росії можуть розпочатися серйозні протести, які призведуть до соціальних та політичних змін. Відтак, тамтешня влада взагалі може забути про свої територіальні зазіхання на Україну.

Що відомо про Семена Багдасарова? Народився на території сучасного Узбекистану в 1954 році. Окрім того, що він є експертом з проблем Близького Сходу та Центральної Азії, Багдасаров також входить до партії "Справедлива Росія". Був депутатом Держдуми Росії V скликання (2007-2011 роки), де входив до складу Комітету цивільного, кримінального, арбітражного та процесуального законодавства. Крім того, він займав посаду заступника губернатора Нижньогородської області (2001-2002 роки). Є полковником запасу.