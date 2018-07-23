Це звичайна брехня: екс-нардеп сказав, що Вакарчук їздив на день народження Коломойського

Колишній народний депутат Віталій Журавський в інтерв'ю сказв, що на дні народження мільярдера Ігоря Коломойського в Швейцарії був лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Про це повідомляє видання "ГОРДОН".

Читайте також: Порошенко як Вакарчук, Рабінович нижче Мураєва: нові дані соціологів

Відповідаючи на питання журналістики Олесі Бацман, хто саме, Журавський сказав: "Ті ж Зеленський і Вакарчук. І обговорювалася якраз президентська кампанія. Вони один одному не поступилися. Обидва висловили бажання балотуватися", – сказав екс-нардеп.

Святослав Вакарчук, на прохання журналістки Крістіни Бердинських прокоментувати ситуацію написав: "Це звичайна брехня". "Я не був на цьому дні народження. Я не зустрічався з цими людьми і не обговорював з ними ніяких тем", – написав Святослав Вакарчук".

Доброго дня! Це звичайна брехня. Я не був на цьому дні народженні. Я не зустрічався з цими людьми та не обговорював з ними жодних тем. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) July 23, 2018

Нагадаємо, український комік зі "Студії "Квартал 95" і телеведучий Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, опублікувавши у своєму Instagram-акаунті відповідний відеозапис. У привітанні Зеленський звернувся і до, ймовірно, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.