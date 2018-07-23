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Це звичайна брехня: екс-нардеп сказав, що Вакарчук їздив на день народження Коломойського

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / www.rbc.ua

Колишній народний депутат Віталій Журавський в інтерв'ю сказв, що на дні народження мільярдера Ігоря Коломойського в Швейцарії був лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Про це повідомляє видання "ГОРДОН".

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Відповідаючи на питання журналістики Олесі Бацман, хто саме, Журавський сказав: "Ті ж Зеленський і Вакарчук. І обговорювалася якраз президентська кампанія. Вони один одному не поступилися. Обидва висловили бажання балотуватися", – сказав екс-нардеп.

Святослав Вакарчук, на прохання журналістки Крістіни Бердинських прокоментувати ситуацію написав: "Це звичайна брехня". "Я не був на цьому дні народження. Я не зустрічався з цими людьми і не обговорював з ними ніяких тем", – написав Святослав Вакарчук".

Нагадаємо, український комік зі "Студії "Квартал 95" і телеведучий Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, опублікувавши у своєму Instagram-акаунті відповідний відеозапис. У привітанні Зеленський звернувся і до, ймовірно, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Теги: Новини України Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Ігор Коломойський ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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