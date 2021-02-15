Цей проєкт – безсумнівно український, – Лавренчук про концепцію Меморіального центру Голокосту

Відомий український банкір, економіст, голова правління "Райффайзен Банк Аваль" (2005–2019) Володимир Лавренчук розповів чому приєднався до Громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", та що очікує від майбутнього меморіального комплексу у Києві.

"Влітку минулого року я погодився на запрошення приєднатися до Громадської ради Меморіального Голокосту "Бабин Яр". Модель, коли до управління соціальними проєктами залучаються люди з різних професій, мені відома, і видається в цьому випадку правильною. Я не історик і не діяч культури. Та я – свідомий українець, маю життєвий досвід і знаю цю історію не лише з книжок", – поділився Лавренчук.

Економіст розповів, що значна частина його життя – дитинство, школа, перша робота – пройшла в Києві на прилеглій до Бабиного Яру території. Лавренчук розповідає, що дізнався про трагедію Бабиного Яру спершу від батька, який зростав у Києві на Подолі та вже підлітком під час німецької окупації був свідком того, як сусіди – єврейські сім'ї: старші, старі й діти, з мінімумом валіз були конвойовані на розстріл.

Лавренчук також зазначив, що його роль у роботі Громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", як й інших її членів – дати відгук на роботу Центру та презентовані проєкти.

"За декілька засідань засвідчився у високому рівні та великому обсязі дослідницької роботи, що проводиться командою Меморіалу із залученням широкого кола істориків зі світовими іменами. Зараз створюється неоціненна база історичного наукового матеріалу для публічної демонстрації в різних формах майбутнього меморіалу", – розповів Лавренчук.

На його думку, це добре організована інституція, яка базується на принципах об'єктивності, науки, креативності, духовності. Також Лавренчук розповів про обговорення художньої концепції майбутнього меморіального комплексу, яка біла презентована командою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в середині січня.

Ми багато говорили про концепцію майбутнього меморіалу на Громадській раді. Обговорення було активним, відкритим, конструктивним, дискусійним. Але представлена концепція вдала. І я не маю підстав для сумнівів, незважаючи на існуючу в медійному просторі критику та інформацію про інший український проєкт. Цей проєкт – безсумнівно український,

– зазначив Володимир Лавренчук.

Лавренчук повідомив, що концепція майбутнього меморіалу Голокосту "Бабин Яр", на щастя, уникає гігантоманії залізобетонних конструкцій, навпаки, сповнена різнобарв'ям аудіо- і відеоінформації, сприятиме творчій та емоційній уяві.

"Через унікальну наукову інформацію та різнобарв'я художніх рішень Меморіал допоможе багатьом людям замислитися над цінністю життя і повагою до пам'яті. Чи зрозуміють та сприймуть наше "повідомлення" наступні покоління? Ми всі на це дуже сподіваємося", – написав Лавренчук.

До Громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" також входять Ольга Кудиненко, співзасновниця благодійного фонду "Таблеточки", Ахтем Сейтаблаєв, актор, режисер, заслужений артист АР Крим, Андрій Куликов, журналіст, телеведучий, співзасновник і голова правління ГО "Громадське радіо", Борис Забарко, голова ГО "Асоціація євреїв – колишніх в'язнів гетто і нацистських концентраційних таборів", Олег Вишняков, Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України, Олександр Сусленський, президент Всеукраїнської єврейської ради, Олександр Злотник, композитор, народний артист України, та інші громадські і культурні діячі України.