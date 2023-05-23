Цьогоріч у Києві запрацює новий центр реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю, – Кличко
Джерело:КМДА
Новий Центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю, який будується в Подільському районі Києва, буде введено в експлуатацію вже цього року.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який проінспектував хід реконструкції будівлі, передає сайт КМДА.
Читайте також Розірвати оренду землі з УПЦ МП: Кличко підтримав петицію
"Ще до повномасштабного вторгнення Київ розпочав активну розбудову комплексної та сучасної системи соціальної реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії на деякий час призупинило наші плани. Однак робота над реалізацією запланованих проектів вже продовжується, адже потреба у функціонуванні центрів комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю тільки зростає. У 2022 році відбувся найбільший приріст за останніх 10 років, що напряму пов’язано з військовою агресією", – зазначив Віталій Кличко.
Новий центр надаватиме реабілітаційні та соціальні послуги як для дітей, так і для дорослих з інвалідністю / Фото КМДА
Ремонтні роботи в будівлі на завершальному етапі. Центр буде введено в експлуатацію вже цього року. Реконструкція будівлі дозволить збільшити потужність закладу. У Центрі висококваліфіковані фахівці надаватимуть реабілітаційні та соціальні послуги для дітей з інвалідністю від малюків до 18 років і для осіб з інвалідністю від 18 до 35 років.
Отримувати послуги в Центрі зможуть не тільки мешканці Подільського району, а й з інших районів столиці. Центр буде обладнаний за найкращими європейськими стандартами,
– наголосив Кличко.
У Центрі працюватимуть відділення ранньої реабілітації, соціальної реабілітації, психолого-педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації, професійної та трудової реабілітації, медичної реабілітації та медичного спостереження, денного догляду. Також діятиме служба соціального патронажу.
Віталій Кличко проінспектував будівництво Центру реабілітації / Фото КМДА
За інформацією Віталія Кличка, на початок цього року в Києві було зареєстровано понад 12,5 тисяч дітей з інвалідністю. Це на 650 дітей більше, ніж рік тому. Серед причин інвалідності перше місце посідають розлади психіки та поведінки, на другому місці – вроджені вади розвитку, на третьому – захворювання нервової системи.