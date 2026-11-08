Удар по центру "Рубікон" і не тільки: ЗСУ уразили чотири пункти управління російськими БпЛА

Упродовж минулої доби Сили оборони України уразили 4 пункти управління безпілотниками ворога на окупованих територіях та в Росії. Найціннішою ціллю став дроновий центр підрозділу "Рубікон" у захопленому Бердянську.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Військові підкреслили, що кожен виведений з ладу командний вузол суттєво зменшує кількість ворожих дронів над українськими позиціями та дорогами.

Де саме вдарили по окупантах

У тимчасово окупованому Бердянську українські підрозділи поцілили в пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА формування "Рубікон". Цей осередок є одним із найбільш боєздатних російських дронових центрів і регулярно тероризує мирне населення прифронтових населених пунктів. Втрати особового складу й техніки загарбників наразі уточнюються.

Українські військові також знищили пункти управління російськими безпілотниками поблизу Олешок на Херсонщині та Білицького на Донеччині. Ще один такий об'єкт уразили на території Росії – у районі Александровського Брянської області.

Робота по тилах ворога триває

У Генштабі наголосили, що нищення ключових військових об'єктів ворога продовжуватиметься й надалі, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Зазначимо, на початку листопада українські захисники також завдали відчутного удару по можливостях окупантів, коли уразили бази запуску дронів у Криму та склад БпЛА в районі Мелітополя.