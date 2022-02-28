Центральний банк Росії вагається, чи взагалі є сенс відкривати торги

Російська економіка страждає через санкції, які міжнародні партрнери ввели після початку війни Росії з Україною. Центральний банк тепер вагається, чи є сенс відкривати торги.

Поки Кремль намагається вдавати, що війна проти України йде успішно, а наслідків від санкцій буцімто немає, ситуація в Центральному банку показує зворотне.

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Уже сьогодні Центральний банк може не відкрити торги, які призначені на 12:00 за київським часом. Там досі вагаються з цим рішенням.

До слова, Центральний банк – головна державна фінансова установа країни-агресорки.

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