З центрального універмагу в Луцьку евакуювали усіх відвідувачів та продавців

У Луцьку 31 березня 2022 року з центрального універмагу евакуювали усіх відвідувачів, а також продавців.

Згідно з повідомленням Національної поліції, о 17:10 надійшло повідомлення, що людям стає погано на 2 та 3 поверхах.

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Відомо, що на місце одразу вирушили рятувальники, правоохоронці та медики, а людей евакуювали.

Речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимира Нестерова повідомив попередні висновки фахівців. Погане самопочуття у відвідувачів ЦУМу могла спровокувати дезінфікуюча речовина, якою обробляли поверхні. А саме її збільшена концентрація.

Станом на 18:30 концентрація речовини суттєво зменшилась, загрози людям немає. Вранці буде проведено додатковий замір,

– додав Володимир Нестеров.

Крім того, допомога медиків нікому з відвідувачів та працівників закладу не знадобилася.