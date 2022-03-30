В центрі Чернігова вночі через обстріли горів ринок та торговий центр

Ворог продовжує обстріли Чернігова. У ніч проти 30 березня внаслідок атак російських військових горів ринок, а також торговий центр.

Як повідомили рятувальники, через ворожі обстріли у Чернігові загорілися ринок, а також торговий центр.

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Вночі у центрі Чернігова горів ринок / Фото Сергія Михайлюка

У ДСНС зазначають, що за останню добу сталися 20 пожеж. З них – 12 виникли внаслідок ворожих обстрілів. Горіли 4 будівлі, 5 житлових будинків, 1 транспортний засіб, 1 гараж, а також природна екологічна система.

Через пожежі, які виникали в Чернігові, травмована одна людина.



Так виглядала пожежа у центрі Чернігова / Фото Григорій Коцюра

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наголосив, що ворог протягом усієї ночі проти 30 березня гатив по місту. Внаслідок цього знищені також бібліотеки, будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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