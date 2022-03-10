У центрі Дніпра затримали 2 диверсантів

З початку війни правоохоронці працюють у посиленому режимі та успішно виявляють зловмисників. У Дніпрі 9 березня поліцейські затримали 2 диверсантів.

У поліції зазначили, що оперативна ситуація в Дніпропетровській області стабільна та контрольована. Щодня правоохоронці патрулюють вулиці, щоб уникнути випадків мародерства, грабежів та інших майнових злочинів.

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У центрі Дніпра затримали диверсантів

У центрі Дніпра 9 березня поліцейські спіймали 2 чоловіків, яких підозрюють у скоєнні диверсій.

Зокрема, затримали вихідця Донеччини з фальшивим паспортом. Зловмисник декілька років проживав в анексованому Криму. Під час перевірки в його телефоні знайшли чати з громадянами Росії, які перераховували йому гроші.

Ще в одного підозрюваного знайшли фотографії об'єктів критичної інфраструктури міста, оборонних об'єктів та мостів.

Обох затриманих доставили до відділень поліції. Зараз з ними проводять слідчі дії.

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