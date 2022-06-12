У центрі Харкова почали вручати повістки чоловікам призовного віку: як це пояснюють військові

Нещодавно у сквері Стрілка харків'янам призовного віку вручали повістки. Військові пояснили, що хвилюватися через це не варто, адже силою на фронт нікого не відвозять.

Повістки вручали правоохоронці. Багатьох містян ця подія неабияк насторожила.

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Повістки вручають, щоб уточнити дані

Військовий комісар обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап розповів, що повістки вручають усім харків'янам призовного віку, однак везти людей на фронт поки не поспішають.

Ми вручаємо повістки всім, хто підлягає мобілізації. Це робиться для уточнення облікових даних. Все відбувається у рамках чинного законодавства, нікого силою нікуди не відвозять і нікого одразу не везуть на фронт, це важливо розуміти,

– зазначив комісар.

Він зауважив, що вручення повістки передбачає те, що людина повинна з'явитися у військкомат для уточнення даних. Далі тих, хто не служив, можуть скеровувати до навчальних центрів, а тих, хто проходив службу, — у військові частини.

"Потім можете запитати тих хлопців, яким вручили повістки, скільки з них піде служити. Там буде мінімальний відсоток, тому що ми всі розуміємо, що вони не мають досвіду служби", – додав Арап.

Полковник наголосив, що насамперед на фронт підуть ті, хто має досвід служби. Решта ж чекатиме, коли прийде команда відправляти їх до навчальних центрів.

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Не потрібно проводити аналогій з квазіреспубліками на Донбасі

За словами Арапа, якщо чоловік мав при собі приписне свідчення і можна було одразу оцінити, чи він є призовником, повістку не вручали. Адже люди цієї категорії під мобілізацію не підпадають.

"Ми не ділимо людей на 2 категорії: тих, хто має захищати Батьківщину та тих, хто радіє, що їх захищають і спокійно п'ють пиво у парках. Закон для всіх однаковий. Якщо людина потрапляє під мобілізацію, вона має виконувати свій конституційний обов'язок", – додав комісар.

Він зазначив, що саме для цього повістки й вручають. Після уточнення усіх даних фахівці встановлюють, кого мобілізовувати, а хто може залишитися вчитися та працювати.

Військовий зауважив, що не варто проводити аналогії з мобілізацією на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Проводити паралелі із квазіреспубліками не треба. Там навіть не вручали повістки, їх тягли у військкомат, перевдягали та везли одразу на фронт", – наголосив Арап.

Полковник підсумував, що важливо розуміти те, що військову форму одягнуть не всі, хто отримає повістку.

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