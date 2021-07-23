У центрі Києва 3 комунальників ледве не загинули у каналізації: відео

23 липня 2021 , 22:15
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Джерело:

"Київ оперативний"

Ремонтні роботи у центрі Києва ледве не закінчилися трагедією. 3 комунальників почали задихатися, перебуваючи під землею.

Потерпілі встигли покликати на допомогу. На місце події виїжджали рятувальники ДСНС та медики швидкої.

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Всіх комунальниів дістали з-під землі надзвичайники. Лікарі надали їм допомогу.

Причини невідомі

  • Інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького, 58А близько 14:00.
  • Троє чоловіків проводили ремонтні роботи у каналізаційному колекторі, коли їм стало погано.
  • Не маючи достатньо кисню, постраждалі покликали на допомогу. Їх врятували.

Що саме сталося під землею, що стан комунальників різко погіршився, наразі невідомо. Не зрозуміло також, чи знадобилася чоловікам госпіталізація.

У коментарях до допису в спільноті "Київ оперативний" знайома постраждалих зазначила, що всіх робочих відпустили з лікарні після обстеження. Стан їх здоров'я задовільний.

Дивіться відео з місця врятування комунальників у центрі Києва:

Автор: Олексій Чибісов