У центрі Києва 3 комунальників ледве не загинули у каналізації: відео
Джерело:"Київ оперативний"
Ремонтні роботи у центрі Києва ледве не закінчилися трагедією. 3 комунальників почали задихатися, перебуваючи під землею.
Потерпілі встигли покликати на допомогу. На місце події виїжджали рятувальники ДСНС та медики швидкої.
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Всіх комунальниів дістали з-під землі надзвичайники. Лікарі надали їм допомогу.
Причини невідомі
- Інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького, 58А близько 14:00.
- Троє чоловіків проводили ремонтні роботи у каналізаційному колекторі, коли їм стало погано.
- Не маючи достатньо кисню, постраждалі покликали на допомогу. Їх врятували.
Що саме сталося під землею, що стан комунальників різко погіршився, наразі невідомо. Не зрозуміло також, чи знадобилася чоловікам госпіталізація.
У коментарях до допису в спільноті "Київ оперативний" знайома постраждалих зазначила, що всіх робочих відпустили з лікарні після обстеження. Стан їх здоров'я задовільний.
Дивіться відео з місця врятування комунальників у центрі Києва: