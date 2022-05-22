У центрі Києва проходить виставка демілітаризованої російської техніки
Джерело:"Вечірній Київ"
В історичному центрі Києва з'явилася виставка понівеченої та знищеної техніки окупантів. Інсталяція показує, що стоїть за щоденними звітами Генштабу ЗСУ про втрати ворога.
Місце виставки – на Михайлівській площі, поблизу Софії, – також обрали невипадково. Саме там бувають і іноземні журналісти й дипломати.
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На Михайлівській площі в Києві можна роздивитися знищені російські:
- танк Т-72Б3,
- вежу від БМД-4,
- машину РЕБ та частину позашляховика "Тигр".
Все це наші воїни перетворили на експонати Національного військово-історичного музею України.
Цю техніку спеціально привезли на Михайлівську площу, щоб показати – ЗСУ – це потужна сила, це професійна сила. За останні 8 років українці змогли натренуватися безпосередньо у бойових умовах для знищення будь-якого ворога, який би не зайшов на нашу землю,
– розповів науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Дмитро Махтаров.
У центрі Києва проходить виставка знищеної російської техніки / Фото ZN.UA
Втрати ворога
Станом на 22 травня втрати російських окупантів склали 29 050. За добу ця кількість збільшилася на 200 осіб.
Актуальні втрати ворога на 22 травня
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особового складу – приблизно близько 29 050 (+200) осіб,
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танків – 1 285 (+7) одиниць,
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бойових броньованих машин – 3 141 (+25) одиниць,
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артилерійських систем – 599 (+3) одиниць,
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РСЗВ – 201 одиниця,
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засоби ППО – 93 одиниці,
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літаків – 204 одиниці,
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гелікоптерів – 170 (+1) одиниць,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8) одиниць,
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крилаті ракети – 107 (+3) одиниць,
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кораблі та катери 13 одиниць,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 2 194 (+16) одиниці,
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спеціальна техніка – 43 одиниці,
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гелікоптерів – 170 (+1) одиниць.
Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Яка ситуація на фронтах: дані Генштабу ЗСУ
- На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.
- На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити виходу наших військ на державний кордон.
- На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
- На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагались закріпитись на займаних рубежах. Така ж ситуація і на Південнобузькому напрямку.
- На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілював позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти зосередили зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
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