У центрі Києва проходить виставка демілітаризованої російської техніки

В історичному центрі Києва з'явилася виставка понівеченої та знищеної техніки окупантів. Інсталяція показує, що стоїть за щоденними звітами Генштабу ЗСУ про втрати ворога.

Місце виставки – на Михайлівській площі, поблизу Софії, – також обрали невипадково. Саме там бувають і іноземні журналісти й дипломати.

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На Михайлівській площі в Києві можна роздивитися знищені російські:

танк Т-72Б3,

вежу від БМД-4,

машину РЕБ та частину позашляховика "Тигр".

Все це наші воїни перетворили на експонати Національного військово-історичного музею України.

Цю техніку спеціально привезли на Михайлівську площу, щоб показати – ЗСУ – це потужна сила, це професійна сила. За останні 8 років українці змогли натренуватися безпосередньо у бойових умовах для знищення будь-якого ворога, який би не зайшов на нашу землю,

– розповів науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Дмитро Махтаров.

У центрі Києва проходить виставка знищеної російської техніки / Фото ZN.UA

Втрати ворога

Станом на 22 травня втрати російських окупантів склали 29 050. За добу ця кількість збільшилася на 200 осіб.

Актуальні втрати ворога на 22 травня

особового складу – приблизно близько 29 050 (+200) осіб,

танків – 1 285 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 141 (+25) одиниць,

артилерійських систем – 599 (+3) одиниць,

РСЗВ – 201 одиниця,

засоби ППО – 93 одиниці,

літаків – 204 одиниці,

гелікоптерів – 170 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8) одиниць,

крилаті ракети – 107 (+3) одиниць,

кораблі та катери 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 194 (+16) одиниці,

спеціальна техніка – 43 одиниці,

гелікоптерів – 170 (+1) одиниць.

Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Яка ситуація на фронтах: дані Генштабу ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.

ворог продовжує обстріли населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити виходу наших військ на державний кордон.

окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити виходу наших військ на державний кордон. На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

росіяни намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. На Бахмутському напрямку , за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагались закріпитись на займаних рубежах. Така ж ситуація і на Південнобузькому напрямку.

окупанти намагались закріпитись на займаних рубежах. Така ж ситуація і на Південнобузькому напрямку. На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілював позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти зосередили зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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