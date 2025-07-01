У центрі Києва спалахнула пожежа у квартирі: що кажуть у ДСНС

Ввечері 8 липня у київських пабліках з'явилося повідомлення про пожежу у центрі столиці. Рятувальники вже працюють над ліквідацією.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла виконувачка обов'язків речниці ДСНС Києва Марина Коцупей.

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Що відомо про пожежу у Києві

Так, повідомлення про пожежу у Печерському районі Києва надійшло о 18:09. На місці було встановлено, що загоряння сталося на 3 поверсі 4-поверхового житлового будинку на площі у 70 квадратних метрів.

ДСНС працює над ліквідацією пожежі. Залучено 6 одиниць техніки та 25 рятувальників.

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Зауважимо, після нічної атаки Росії 7 липня пожежі та руйнування виникли у трьох районах Києва. У Деснянському районі постраждали фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар, горіло авто. У Солом'янському уламки збитого дрона впали на автомийку. А у Голосіївському уламки пошкодили вікна в офісній будівлі та тепломагістраль великого діаметра